2020-03-02T16:49:04+03:00
Общество

Два дома на Яблочкова в Саратове признали аварийными

Людей просят отселиться в течение четырех месяцев
Ольга Симонова
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В центре Саратова два дома признали аварийными — Яблочкова, 7 и 24.

Постановления подписал глава города Михаил Исаев.

Жителей указанных домов обязали отселиться в течение четырех месяцев на период реконструкции. Она должна завершиться до 28 декабря 2020 года.

Отметим, что оба здания являются объектами культурного наследия. Дом №7 — Усадьба Е. Я. Корнеевой, построена в 1888 году, а №24 — Дом Х. А. Ялымова, возведен в 1910-х годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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