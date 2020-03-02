Два дома на Яблочкова в Саратове признали аварийными
Людей просят отселиться в течение четырех месяцев
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В центре Саратова два дома признали аварийными — Яблочкова, 7 и 24.
Постановления подписал глава города Михаил Исаев.
Жителей указанных домов обязали отселиться в течение четырех месяцев на период реконструкции. Она должна завершиться до 28 декабря 2020 года.
Отметим, что оба здания являются объектами культурного наследия. Дом №7 — Усадьба Е. Я. Корнеевой, построена в 1888 году, а №24 — Дом Х. А. Ялымова, возведен в 1910-х годах.
ИСТОЧНИК KP.RU