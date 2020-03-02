В Саратове отменили два автобусных маршрута
Постановление подписал городской глава
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В Саратове отменили два автобусных маршрута. Постановление главы города Михаила Исаева опубликовано на официальном сайте мэрии сегодня, 2 марта.
- Постановляю отменить муниципальные маршруты регулярных перевозок № 48 «Смирновское ущелье» — «Железнодорожный вокзал» и №85 «Площадь Ленина» — «поселок Елшанка», — говорится в постановлении.
Напомним, автобусы №94 из Юбилейного поселка в центр Саратова также перестали ходить. Это связано с поиском перевозчика на маршрут.
Ранее Исаев говорил об оптимизации общественного транспорта в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU