2020-03-02T16:56:02+03:00
Общество

Саратовцев просят не гулять на Кумысной поляне

Теплая зима привела к росту численности грызунов
Дарья Вострикова
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Жителей Саратовской области призывают воздержаться от отдыха на Кумысной поляне.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, исследования ФКУЗ «РосНИПЧИ» Микроб» показали, что число зараженных хантавирусом мышей из-за теплой погоды значительно превышает среднемноголетние показатели.

Для устранения грызунов пройдут профилактические дератизационные мероприятия.

Сейчас ФГУП «Меддезинфекция» обрабатывает территорию в очагах ГЛПС, используются препараты прямого действия, как, например, фосфид цинка (приманка зерно), планируется обработать 638 гектара.

Поэтому нужно не ходить в эту местность, чтобы не отравиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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