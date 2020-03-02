Саратовцев просят не гулять на Кумысной поляне
Жителей Саратовской области призывают воздержаться от отдыха на Кумысной поляне.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, исследования ФКУЗ «РосНИПЧИ» Микроб» показали, что число зараженных хантавирусом мышей из-за теплой погоды значительно превышает среднемноголетние показатели.
Для устранения грызунов пройдут профилактические дератизационные мероприятия.
Сейчас ФГУП «Меддезинфекция» обрабатывает территорию в очагах ГЛПС, используются препараты прямого действия, как, например, фосфид цинка (приманка зерно), планируется обработать 638 гектара.
Поэтому нужно не ходить в эту местность, чтобы не отравиться.
ИСТОЧНИК KP.RU