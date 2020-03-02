2020-03-02T15:45:11+03:00
Происшествия

В Энгельсе дебошир отработает оскорбление полицейского

Мужчина нарушал общественный порядок
Дарья Вострикова
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Суд признал 31-летнего жителя Энгельса виновным в публичном оскорблении полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 22 декабря 2019 года рецидивист нарушал общественный порядок у дома №4 на улице Космонавтов в Энгельсе, будучи нетрезвым.

Сотрудники полиции потребовали от него проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном нарушении, на что услышали мат.

Теперь мужчина за свой бойкий язык проведет четыре месяца на исправительных работах, 10% от своего заработка он будет отдавать в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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