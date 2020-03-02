В Энгельсе дебошир отработает оскорбление полицейского
Суд признал 31-летнего жителя Энгельса виновным в публичном оскорблении полицейского.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 22 декабря 2019 года рецидивист нарушал общественный порядок у дома №4 на улице Космонавтов в Энгельсе, будучи нетрезвым.
Сотрудники полиции потребовали от него проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном нарушении, на что услышали мат.
Теперь мужчина за свой бойкий язык проведет четыре месяца на исправительных работах, 10% от своего заработка он будет отдавать в казну государства.
ИСТОЧНИК KP.RU