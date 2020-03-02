2020-03-02T15:47:50+03:00
Происшествия

В Балашовском районе закрыли незаконное казино

На месте обнаружили фишки, игорный стол и растительное вещество
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балашовском районе оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии пресекли деятельность незаконного казино.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, местная жительница устроила игорный клуб, который работал несколько месяцев в арендуемом нежилом помещении. Проводились турниры в покер, за победу в которых давали деньги.

Задержана хозяйка места для незаконного времяпровождения и десять игроков, которые находились там. При осмотре места происшествия обнаружено и изъято: стол для игры в покер, фишки различного номинала, игральные карты, травматический пистолет, сверток с веществом растительного происхождения.

- В отношении 32-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 171,2 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области Надежда Волошина.

В Балашовском районе закрыли подпольное казино.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове завтра закрывают проезд на улице Шехурдина
Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 2,4% в феврале
Два дома на Яблочкова в Саратове признали аварийными
В Саратове отменили два автобусных маршрута
Саратовцев просят не гулять на Кумысной поляне
Жителям Заводского района подвезут питьевую воду
В Энгельсе дебошир отработает оскорбление полицейского
В Балашовском районе закрыли незаконное казино
В Энгельсе подросток украл через телефон школьника 6 тыс. рублей
Губернатор Радаев провел встречу с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»
Мэрия: К пожару на Трофимовском мосту привело нагревание брезента
В Саратовской области восемь продуктов стоят дороже среднего в ПФО
Стала известна дата проведения Тотального диктанта — 2020 в Саратове
В районе Техстекла отключили воду
Энгельсскую администрацию покинул глава комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи