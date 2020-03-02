В Балашовском районе закрыли незаконное казино

2 Март 2020 2020-03-02T15:47:50+03:00

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В Балашовском районе оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии пресекли деятельность незаконного казино.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, местная жительница устроила игорный клуб, который работал несколько месяцев в арендуемом нежилом помещении. Проводились турниры в покер, за победу в которых давали деньги.

Задержана хозяйка места для незаконного времяпровождения и десять игроков, которые находились там. При осмотре места происшествия обнаружено и изъято: стол для игры в покер, фишки различного номинала, игральные карты, травматический пистолет, сверток с веществом растительного происхождения.

- В отношении 32-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 171,2 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области Надежда Волошина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/764046" frameborder="0"></iframe> В Балашовском районе закрыли подпольное казино.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU