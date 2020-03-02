В Энгельсе подросток украл через телефон школьника 6 тыс. рублей
В Энгельсе Саратовской области под суд попал 17-летний юноша. Его обвиняют в краже с банковского счета.
- Утром 22 ноября 2019 года в компьютерном клубе подросток обратился к 14-летнему школьнику, чтобы тот дал телефон зайти в соцсеть. Ребенок согласился. Воспользовавшись моментом, злоумышленник перевел с помощью 6 тыс. рублей с карты через мобильный банк, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Списание денег заметил отец потерпевшего — ему пришло СМС-сообщение.
Школьник рассказал о произошедшем. Мужчина пошел в полицию, где сотрудники установили личность подозреваемого.
Во время следствия подросток признал свою вину. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU