2020-03-02T14:54:20+03:00
Происшествия

В Энгельсе подросток украл через телефон школьника 6 тыс. рублей

Злоумышленник попросил 14-летнего парня дать мобильник, чтобы зайти в соцсеть
Ольга Симонова
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В Энгельсе Саратовской области под суд попал 17-летний юноша. Его обвиняют в краже с банковского счета.

- Утром 22 ноября 2019 года в компьютерном клубе подросток обратился к 14-летнему школьнику, чтобы тот дал телефон зайти в соцсеть. Ребенок согласился. Воспользовавшись моментом, злоумышленник перевел с помощью 6 тыс. рублей с карты через мобильный банк, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Списание денег заметил отец потерпевшего — ему пришло СМС-сообщение.

Школьник рассказал о произошедшем. Мужчина пошел в полицию, где сотрудники установили личность подозреваемого.

Во время следствия подросток признал свою вину. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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