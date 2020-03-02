Мэрия: К пожару на Трофимовском мосту привело нагревание брезента
Огонь потушили рабочие собственными силами
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Мэрия Саратова прокомментировала пожар на Трофимовском мосту сегодня, 2 марта.
- На месте реконструкции путепровода Трофимовский произошло небольшое возгорание по причине нагревания строительного брезента потоком горячего воздуха, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горадминистрации по информации подрядчика работ.
Во время пожара никто не пострадал. Огонь потушили рабочие собственными силами.
Напомним, на место также выезжали сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU