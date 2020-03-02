Мэрия: К пожару на Трофимовском мосту привело нагревание брезента

2 Март 2020 2020-03-02T14:15:25+03:00

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Мэрия Саратова прокомментировала пожар на Трофимовском мосту сегодня, 2 марта.

- На месте реконструкции путепровода Трофимовский произошло небольшое возгорание по причине нагревания строительного брезента потоком горячего воздуха, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горадминистрации по информации подрядчика работ.

Во время пожара никто не пострадал. Огонь потушили рабочие собственными силами.

Напомним, на место также выезжали сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU