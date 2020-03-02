В Саратовской области восемь продуктов стоят дороже среднего в ПФО

2 Март 2020 2020-03-02T14:17:35+03:00

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Саратовстат опубликовал данные о ценах на продуктах в Саратовской области, ПФО и России.

Статистика показывает, что из 20 продуктов восемь в регионе стоят дороже, нежели в среднем по Приволжскому федеральному округу.

Так, за 1 кг свинины придется отдать 238,57 рубля (в округе — 234,18), сосисок — 331,88 рубля (в противовес 315,80), колбасы полукопченой и варено-копченой — 448,94 (в ПФО средняя цена равняется 400,82), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2% в Саратовской области обойдется в 70,28 рублей, а в ПФО — 68,68 рубля, мороженая неразделанная рыба — 152,21 рубля (в ПФО 151,88).

Дороже в регионе стоит 1 кг сметаны (200,35 рублей против 188,56), картофеля (20,31, хотя в ПФО его средняя цена 18,31), белокочанной свежей капусты — 18,84 рубля (в ПФО 18,33 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU