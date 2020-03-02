2020-03-02T14:17:35+03:00
Общество

В Саратовской области восемь продуктов стоят дороже среднего в ПФО

В списке мясо, колбасы и картофель
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовстат опубликовал данные о ценах на продуктах в Саратовской области, ПФО и России.

Статистика показывает, что из 20 продуктов восемь в регионе стоят дороже, нежели в среднем по Приволжскому федеральному округу.

Так, за 1 кг свинины придется отдать 238,57 рубля (в округе — 234,18), сосисок — 331,88 рубля (в противовес 315,80), колбасы полукопченой и варено-копченой — 448,94 (в ПФО средняя цена равняется 400,82), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2% в Саратовской области обойдется в 70,28 рублей, а в ПФО — 68,68 рубля, мороженая неразделанная рыба — 152,21 рубля (в ПФО 151,88).

Дороже в регионе стоит 1 кг сметаны (200,35 рублей против 188,56), картофеля (20,31, хотя в ПФО его средняя цена 18,31), белокочанной свежей капусты — 18,84 рубля (в ПФО 18,33 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Радаев провел встречу с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»
Мэрия: К пожару на Трофимовском мосту привело нагревание брезента
В Саратовской области восемь продуктов стоят дороже среднего в ПФО
Стала известна дата проведения Тотального диктанта — 2020 в Саратове
В районе Техстекла отключили воду
Энгельсскую администрацию покинул глава комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи
У торгового центра «Облака» в Энгельсе Mercedes сбил 13-летнего мальчика
В середине марта театр оперы и балета проведет спектакли на исторической сцене в Саратове
В Саратовской области ЕГЭ будут сдавать 11 тыс. выпускников
В Саратовскую область поступило полмиллиарда рублей на ремонт тротуаров
Саратовская триатлонистка взяла серебро первенства Европы
Саратов вошел в топ-5 городов России по дешевизне авиаперелетов весной
В Саратовской области побит рекорд вылова рыбы за 28 лет
Собаки пугают саратовцев на улицах и в автобусах
Королевский бутерброд для детей и взрослых
В суд направлено дело директора птицефабрики ООО «Прудовое»
Вечер камерно-органной музыки Ave Maria
В Саратове прошли соревнования по ездовому спорту
Саратовские дзюдоисты взяли 31 медаль международного турнира
Присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести» желают 75 тыс. саратовцев
Жителя Ершовского района отправили в колонию за нарушение запрета ночных прогулок
Очевидцы сообщили о пожаре на Трофимовском мосту
В Саратове 12 пожарных тушили дом
Энгельсская прокуратура призвала суд признать запрещенными сайты по продаже бестабачных смесей
Саратовский прыгун в воду выиграл всероссийские соревнования
Жителю Ровенского района отказались смягчать срок за избиение мужчины