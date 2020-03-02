Стала известна дата проведения Тотального диктанта — 2020 в Саратове

2 Март 2020 2020-03-02T13:59:31+03:00

В прошлом году в нашем городе диктант написали более 2 тыс. человек

Изменить размер текста: A A

Стала известна дата проведения всероссийской акции «Тотальный диктант» в 2020 году — 4 апреля.

Это — добровольный бесплатный диктант по русскому языку для всех желающих. Он одновременно идет в сотнях городов России и мира, в том числе и в Саратове

В 2019 году диктант в нашем городе написали 2 339 человек на десяти площадках — различных вузах, Лицее-интернате естественных наук и другие. В этом году организаторы надеются на увеличение количества участников.

Напомним, саратовцев также приглашают на бесплатные курсы по подготовке.

ИСТОЧНИК KP.RU