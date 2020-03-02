Стала известна дата проведения Тотального диктанта — 2020 в Саратове
В прошлом году в нашем городе диктант написали более 2 тыс. человек
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Стала известна дата проведения всероссийской акции «Тотальный диктант» в 2020 году — 4 апреля.
Это — добровольный бесплатный диктант по русскому языку для всех желающих. Он одновременно идет в сотнях городов России и мира, в том числе и в Саратове
В 2019 году диктант в нашем городе написали 2 339 человек на десяти площадках — различных вузах, Лицее-интернате естественных наук и другие. В этом году организаторы надеются на увеличение количества участников.
Напомним, саратовцев также приглашают на бесплатные курсы по подготовке.
ИСТОЧНИК KP.RU