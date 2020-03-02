2020-03-02T13:44:46+03:00
Общество

В середине марта театр оперы и балета проведет спектакли на исторической сцене в Саратове

Зрителей приглашают на Театральную площадь
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 14 по 19 марта по многочисленным просьбам театр оперы и балета проведет несколько спектаклей на своей исторической сцене, которая расположена на Театральной площади, 1 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, 14 марта пройдет «Марица» Кальмана, на следующий день — «Щелкунчик» Чайковского, 17 марта представят оперу «Аида» Верди, 18 марта — «Дон Кихот» Минкуса, а «Летучую мышь» Штрауса 19 марта.

Все выездные спектакли и концерты пройдут на запланированных площадках: в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке, областном центре народного творчества имени Л. Руслановой, Балаковском театре юного зрителя, Городском доме культуры национального творчества и областном театре оперетты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Радаев провел встречу с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»
Мэрия: К пожару на Трофимовском мосту привело нагревание брезента
В Саратовской области восемь продуктов стоят дороже среднего в ПФО
Стала известна дата проведения Тотального диктанта — 2020 в Саратове
В районе Техстекла отключили воду
Энгельсскую администрацию покинул глава комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи
У торгового центра «Облака» в Энгельсе Mercedes сбил 13-летнего мальчика
В середине марта театр оперы и балета проведет спектакли на исторической сцене в Саратове
В Саратовской области ЕГЭ будут сдавать 11 тыс. выпускников
В Саратовскую область поступило полмиллиарда рублей на ремонт тротуаров
Саратовская триатлонистка взяла серебро первенства Европы
Саратов вошел в топ-5 городов России по дешевизне авиаперелетов весной
В Саратовской области побит рекорд вылова рыбы за 28 лет
Собаки пугают саратовцев на улицах и в автобусах
Королевский бутерброд для детей и взрослых
В суд направлено дело директора птицефабрики ООО «Прудовое»
Вечер камерно-органной музыки Ave Maria
В Саратове прошли соревнования по ездовому спорту
Саратовские дзюдоисты взяли 31 медаль международного турнира
Присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести» желают 75 тыс. саратовцев
Жителя Ершовского района отправили в колонию за нарушение запрета ночных прогулок
Очевидцы сообщили о пожаре на Трофимовском мосту
В Саратове 12 пожарных тушили дом
Энгельсская прокуратура призвала суд признать запрещенными сайты по продаже бестабачных смесей
Саратовский прыгун в воду выиграл всероссийские соревнования
Жителю Ровенского района отказались смягчать срок за избиение мужчины