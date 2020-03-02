В середине марта театр оперы и балета проведет спектакли на исторической сцене в Саратове

2 Март 2020 2020-03-02T13:44:46+03:00

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С 14 по 19 марта по многочисленным просьбам театр оперы и балета проведет несколько спектаклей на своей исторической сцене, которая расположена на Театральной площади, 1 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, 14 марта пройдет «Марица» Кальмана, на следующий день — «Щелкунчик» Чайковского, 17 марта представят оперу «Аида» Верди, 18 марта — «Дон Кихот» Минкуса, а «Летучую мышь» Штрауса 19 марта.

Все выездные спектакли и концерты пройдут на запланированных площадках: в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке, областном центре народного творчества имени Л. Руслановой, Балаковском театре юного зрителя, Городском доме культуры национального творчества и областном театре оперетты.

ИСТОЧНИК KP.RU