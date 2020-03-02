2020-03-02T13:42:21+03:00
Общество

В Саратовской области ЕГЭ будут сдавать 11 тыс. выпускников

Ребята определились с предметами
Дарья Вострикова
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В Саратовской области в 2020 году ЕГЭ будут сдавать около 11 тыс. человек, 10,2 тыс. из которых являются выпускниками этого года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, на основной период сдачи экзамена зарегистрированы 10,8 тыс. человек, 271 — на досрочный.

Больше всего ребят будут сдавать русский язык (10,4 тыс.человек). Свои знания по профильной математике проверят почти 5,9 тыс. выпускников, базовой — почти 4,5 тыс. человек.

Среди предметов по выбору самым популярным стал обществознание (почти 6,2 тыс. участников), на втором месте физика (2,8 тыс. человек), далее идет биология (почти 2,3 тыс. человек), история (более 2 тыс. человек), химия (почти 1,6 тыс. человек), информатика и ИКТ (1,3 тыс. человек), литература (761 человек), география (371 человек).

Также ребята выбрали экзамен по сдаче иностранного языка. Больше всего, 904 выпускника, намерены написать английский, 20 человек — немецкий, пять человек — французский, трое — испанский.

Досрочный период ЕГЭ-2020 пройдет с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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