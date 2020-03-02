2 Март 2020 2020-03-02T13:18:03+03:00

Эти деньги пойдут на первый этап программы

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В Саратовскую область поступили 500 млн рублей на ремонт тротуаров.

Как сообщила Instagram-страница сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина Volodin.saratov, средства пойдут на первый этап программы по ремонту и строительству тротуаров в Саратове. В рамках него работы пройдут около школ, детсадов, больниц, поликлиник.

Всего проект, который в 2019 году инициировал спикер ГД, рассчитан на три года.

Сейчас мэрия разрабатывает сайт со списком адресов, где тротуары отремонтируют в первую очередь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/764017" frameborder="0"></iframe> В Саратовскую область поступило полмиллиарда рублей на ремонт тротуаров.Видео со страницы Volodin.saratov соцсети Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU