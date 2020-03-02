В Саратовскую область поступило полмиллиарда рублей на ремонт тротуаров
В Саратовскую область поступили 500 млн рублей на ремонт тротуаров.
Как сообщила Instagram-страница сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина Volodin.saratov, средства пойдут на первый этап программы по ремонту и строительству тротуаров в Саратове. В рамках него работы пройдут около школ, детсадов, больниц, поликлиник.
Всего проект, который в 2019 году инициировал спикер ГД, рассчитан на три года.
Сейчас мэрия разрабатывает сайт со списком адресов, где тротуары отремонтируют в первую очередь.
В Саратовскую область поступило полмиллиарда рублей на ремонт тротуаров.Видео со страницы Volodin.saratov соцсети Instagram
ИСТОЧНИК KP.RU