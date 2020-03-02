Саратов вошел в топ-5 городов России по дешевизне авиаперелетов весной

2 Март 2020 2020-03-02T13:37:11+03:00

Опубликована статистика по заказу билетов на самолет

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Аналитики Aviasales раскрыли список самых доступных направлений для весенних перелетов.

Для подготовки статистики было изучено бронирование билетов на воздушные судна с марта по май 2020 года.

В России на первом месте оказался Петрозаводск — за визит придется отдать 4 065 рублей, на втором месте Калуга (4 535 рублей), далее следует Казань (6 228 рублей), Курск (6 130 рублей).

На пятой строчке списка расположился Саратов, за посещение которого нужно заплатить 6452 рубля, оставляя позади Махачкалу (6 629 рублей), Уфу (6 820 рублей) и Владикавказ (6 894 рубля).

Отметим, что за год стоимость перелета по этим направлениям снизилась на четверть.

Любителям выезда за рубеж стоит рассмотреть Гюмри (7 839 рублей), Ригу (8 349 рублей), Братиславу (9 611 рублей).

В большинство из направлений летает авиакомпания «Победа», которую аналитики определили как ценового лидера среди российских авиаперевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU