2020-03-02T13:29:07+03:00
Общество

В Саратовской области побит рекорд вылова рыбы за 28 лет

В 2020 году планируется поймать еще больше
Екатерина Семенова
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Вылов рыбы в водоемах Саратовской области вырос за год на 20%.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, в 2019 году было добыто 3,6 тыс. тонн рыбы, что побило рекорд за 28 лет.

При этом на 2020 год запланирован объем добычи 4,8 тыс. тонн.

В то же время в комитете отметили, что экстенсивный путь развития себя исчерпал, поэтому необходимы мероприятия по воспроизводству и акклиматизации водных биоресурсов.

В 2019 году в водоемы области было выпущено более 680 тыс. мальков. Большая часть — сазан. Кроме того, в реки попала молодь стерляди и растительноядных рыб. Эти мероприятия проходили, в частности, за счет предприятий, чья деятельность может принести вред экологии.

- В ближайшие годы должно произойти увеличение объемов выпуска рыбы в несколько раз. Это будет возможным после проведения отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Саратовской области Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства проверок предприятий, деятельность которых наносит вред водным биоресурсам, — заявили в комитете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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