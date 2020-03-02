Собаки пугают саратовцев на улицах и в автобусах

2 Март 2020 2020-03-02T13:27:07+03:00

Такая проблема существует и в Энгельсе

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Сегодня, 2 марта, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный местный житель разместил фотографию, на которой отчетливо видно пса в автобусе.

По снимку можно сделать вывод, что животное бродячее и спокойно сидит в проходе, не пугаясь пассажиров.

В комментариях под записью Арина Тимофеева сообщила о проезде четвероногих в транспорте Энгельса.

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Местные жители начали иронизировать над ситуацией, что, видимо, пассажиру с лапами «не хватило на такси», он хочет «уехать отсюда», а вообще хорошо, что животное «не за рулем».

- Номер автобуса сообщите руководству и можно в Санэпиднадзор жалобу написать, — прокомментировал пользователь Артем Овод.

Напомним, ранее саратовцы сетовали на стаи собак в различных районах города. Животные якобы нападают на детей, гуляют на территории детского сада и площадках и пугают местных жителей. Теперь угроза подстерегает не только на улице, но и в закрытом пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU