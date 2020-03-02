2020-03-02T13:27:07+03:00
Общество

Собаки пугают саратовцев на улицах и в автобусах

Такая проблема существует и в Энгельсе
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 марта, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный местный житель разместил фотографию, на которой отчетливо видно пса в автобусе.

По снимку можно сделать вывод, что животное бродячее и спокойно сидит в проходе, не пугаясь пассажиров.

В комментариях под записью Арина Тимофеева сообщила о проезде четвероногих в транспорте Энгельса.

.

.

Местные жители начали иронизировать над ситуацией, что, видимо, пассажиру с лапами «не хватило на такси», он хочет «уехать отсюда», а вообще хорошо, что животное «не за рулем».

- Номер автобуса сообщите руководству и можно в Санэпиднадзор жалобу написать, — прокомментировал пользователь Артем Овод.

Напомним, ранее саратовцы сетовали на стаи собак в различных районах города. Животные якобы нападают на детей, гуляют на территории детского сада и площадках и пугают местных жителей. Теперь угроза подстерегает не только на улице, но и в закрытом пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Радаев провел встречу с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»
Мэрия: К пожару на Трофимовском мосту привело нагревание брезента
В Саратовской области восемь продуктов стоят дороже среднего в ПФО
Стала известна дата проведения Тотального диктанта — 2020 в Саратове
В районе Техстекла отключили воду
Энгельсскую администрацию покинул глава комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи
У торгового центра «Облака» в Энгельсе Mercedes сбил 13-летнего мальчика
В середине марта театр оперы и балета проведет спектакли на исторической сцене в Саратове
В Саратовской области ЕГЭ будут сдавать 11 тыс. выпускников
В Саратовскую область поступило полмиллиарда рублей на ремонт тротуаров
Саратовская триатлонистка взяла серебро первенства Европы
Саратов вошел в топ-5 городов России по дешевизне авиаперелетов весной
В Саратовской области побит рекорд вылова рыбы за 28 лет
Собаки пугают саратовцев на улицах и в автобусах
Королевский бутерброд для детей и взрослых
В суд направлено дело директора птицефабрики ООО «Прудовое»
Вечер камерно-органной музыки Ave Maria
В Саратове прошли соревнования по ездовому спорту
Саратовские дзюдоисты взяли 31 медаль международного турнира
Присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести» желают 75 тыс. саратовцев
Жителя Ершовского района отправили в колонию за нарушение запрета ночных прогулок
Очевидцы сообщили о пожаре на Трофимовском мосту
В Саратове 12 пожарных тушили дом
Энгельсская прокуратура призвала суд признать запрещенными сайты по продаже бестабачных смесей
Саратовский прыгун в воду выиграл всероссийские соревнования
Жителю Ровенского района отказались смягчать срок за избиение мужчины