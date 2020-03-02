Королевский бутерброд для детей и взрослых

2 Март 2020 2020-03-02T13:00:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова совместно с театром кукол «Теремок» представляют восхитительную кукольную оперу «Забавная история о Короле, бутерброде и королевской Корове». И пока принц Гарри сбегает из дворца со своей непослушной красавицей-женой, студенты Театрального института мастерской народной артистки России Татьяны Кондратьевой пытаются сберечь гастрономические традиции британской монархии, взяв за основу известное стихотворение английского писателя Алана Милна в переводе Самуила Маршака «Королевский бутерброд».

Помните? Капризный Король отказывается есть на завтрак традиционную овсянку с молоком, и просит принести ему бутерброд с маслом. Просьбу Короля бросаются выполнять и Королева, и Горничная, и Молочница и, конечно же, Корова. Как оказалось, это — нелегкая задача. Получит ли Король вкуснейший бутерброд? Об этом вы узнаете, посмотрев постановку на сцене Театрального зала консерватории 7 марта в 16:00.

Премьера спектакля состоялась в ноябре прошлого года и вызвала самые восторженные зрительские отклики не только детей, но и взрослых. Яркое музыкальное действо с искрометными шутками представлено в необычном для театра кукол жанре — «опера». Оно идет под живую музыку, которую специально для него написали Георгий Портнов и Евгений Мякотин.

Режиссер-постановщик: Татьяна Кондратьева, художник — Татьяна Старикова.

Стоимость билетов: 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU