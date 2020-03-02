2020-03-02T13:00:00+03:00
Звезды

Королевский бутерброд для детей и взрослых

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова совместно с театром кукол «Теремок» представляют восхитительную кукольную оперу «Забавная история о Короле, бутерброде и королевской Корове». И пока принц Гарри сбегает из дворца со своей непослушной красавицей-женой, студенты Театрального института мастерской народной артистки России Татьяны Кондратьевой пытаются сберечь гастрономические традиции британской монархии, взяв за основу известное стихотворение английского писателя Алана Милна в переводе Самуила Маршака «Королевский бутерброд».

Помните? Капризный Король отказывается есть на завтрак традиционную овсянку с молоком, и просит принести ему бутерброд с маслом. Просьбу Короля бросаются выполнять и Королева, и Горничная, и Молочница и, конечно же, Корова. Как оказалось, это — нелегкая задача. Получит ли Король вкуснейший бутерброд? Об этом вы узнаете, посмотрев постановку на сцене Театрального зала консерватории 7 марта в 16:00.

Премьера спектакля состоялась в ноябре прошлого года и вызвала самые восторженные зрительские отклики не только детей, но и взрослых. Яркое музыкальное действо с искрометными шутками представлено в необычном для театра кукол жанре — «опера». Оно идет под живую музыку, которую специально для него написали Георгий Портнов и Евгений Мякотин.

Режиссер-постановщик: Татьяна Кондратьева, художник — Татьяна Старикова.

Стоимость билетов: 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Радаев провел встречу с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»
Мэрия: К пожару на Трофимовском мосту привело нагревание брезента
В Саратовской области восемь продуктов стоят дороже среднего в ПФО
Стала известна дата проведения Тотального диктанта — 2020 в Саратове
В районе Техстекла отключили воду
Энгельсскую администрацию покинул глава комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи
У торгового центра «Облака» в Энгельсе Mercedes сбил 13-летнего мальчика
В середине марта театр оперы и балета проведет спектакли на исторической сцене в Саратове
В Саратовской области ЕГЭ будут сдавать 11 тыс. выпускников
В Саратовскую область поступило полмиллиарда рублей на ремонт тротуаров
Саратовская триатлонистка взяла серебро первенства Европы
Саратов вошел в топ-5 городов России по дешевизне авиаперелетов весной
В Саратовской области побит рекорд вылова рыбы за 28 лет
Собаки пугают саратовцев на улицах и в автобусах
Королевский бутерброд для детей и взрослых
В суд направлено дело директора птицефабрики ООО «Прудовое»
Вечер камерно-органной музыки Ave Maria
В Саратове прошли соревнования по ездовому спорту
Саратовские дзюдоисты взяли 31 медаль международного турнира
Присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести» желают 75 тыс. саратовцев
Жителя Ершовского района отправили в колонию за нарушение запрета ночных прогулок
Очевидцы сообщили о пожаре на Трофимовском мосту
В Саратове 12 пожарных тушили дом
Энгельсская прокуратура призвала суд признать запрещенными сайты по продаже бестабачных смесей
Саратовский прыгун в воду выиграл всероссийские соревнования
Жителю Ровенского района отказались смягчать срок за избиение мужчины