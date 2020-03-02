В суд направлено дело директора птицефабрики ООО «Прудовое»
Завершено расследование уголовного дела о невыплате заработной платы. Как сообщили в СУ СКР по Саратовской области с декабря 2016 по март 2017 года директор птицефабрики в Екатериновском районе не платил зарплаты сотрудникам. Всего пострадавшими числятся 25 человек, задолженность составила более 1,1 млн рублей.
Ртищевский межрайонный следственный отдел СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Прудовое».
По версии следствия, фактическая возможность погашения задолженности перед сотрудниками у юридического лица имелась.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Директор птицефабрики свою вину не признал.
ИСТОЧНИК KP.RU