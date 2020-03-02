В Саратове прошли соревнования по ездовому спорту

2 Март 2020 2020-03-02T12:37:18+03:00

В них участвовали собаки

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В Саратове 29 февраля и 1 марта на стадионе «Зимний», расположенном на 5-й Дачной, прошли соревнования по ездовому спорту «Волжский караван».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, наездники со своими собаками, среди которых маламуты, сибирские хаски, самоеды и другие породы, продемонстрировали свою работу в команде с питомцами и мастерство езды.

В состязании приняли участие из Самарской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Московской и других областей.

ИСТОЧНИК KP.RU