В Саратове прошли соревнования по ездовому спорту
В них участвовали собаки
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В Саратове 29 февраля и 1 марта на стадионе «Зимний», расположенном на 5-й Дачной, прошли соревнования по ездовому спорту «Волжский караван».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, наездники со своими собаками, среди которых маламуты, сибирские хаски, самоеды и другие породы, продемонстрировали свою работу в команде с питомцами и мастерство езды.
В состязании приняли участие из Самарской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Московской и других областей.
ИСТОЧНИК KP.RU