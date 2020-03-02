Саратовские дзюдоисты взяли 31 медаль международного турнира

2 Март 2020 2020-03-02T12:38:10+03:00

В соревнованиях приняли участие 350 человек

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С 24 по 26 февраля в городе Бурса Турции прошел международный турнир по дзюдо среди спортсменов разных возрастных групп.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязании приняли участие 350 человек.

Так, саратовские спортсмены завоевали 31 медаль. Из них 11 золотых и шесть серебряных, а также 14 бронзовых.

ИСТОЧНИК KP.RU