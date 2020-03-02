Присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести» желают 75 тыс. саратовцев

2 Март 2020 2020-03-02T12:33:12+03:00

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Петицию за присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» подписали 75 тыс. саратовцев, порядка 200 организаций прислали письма в поддержку.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, общественное объединение «Любимый город» от имени местных жителей создало этот документ.

В сборе подписей поддержку оказывают волонтеры. Они работают на точках в ТЦ «Оранжевый», ТЦ «Манеж», ТРЦ «Тау Галерея», ТРЦ «Победа Плаза», а также в общественных местах, например, на проспекте Кирова и в сквере имени Олега Янковского.

Отметим, что вчера президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 01.03.2020 № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».

ИСТОЧНИК KP.RU