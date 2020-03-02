Жителя Ершовского района отправили в колонию за нарушение запрета ночных прогулок
Суд признал 53-летнего жителя Ершовского района виновным в неоднократном нарушении административного надзора.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в марте 2017 года ему дали ограничения на три года. В их числе — запрет уходить ночью из дома.
В 2019 году мужчина дважды не был у себя в темное время суток, за что на него составляли административные протоколы. 2 декабря он решил не ехать домой в село Орлов Гай, а остаться в Ершове и выпить.
Его задержали ночью 3 декабря на Интернациональной улице в пьяном виде.
Теперь мужчина проведет четыре года в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU