Жителя Ершовского района отправили в колонию за нарушение запрета ночных прогулок

2 Март 2020 2020-03-02T12:32:16+03:00

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Суд признал 53-летнего жителя Ершовского района виновным в неоднократном нарушении административного надзора.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в марте 2017 года ему дали ограничения на три года. В их числе — запрет уходить ночью из дома.

В 2019 году мужчина дважды не был у себя в темное время суток, за что на него составляли административные протоколы. 2 декабря он решил не ехать домой в село Орлов Гай, а остаться в Ершове и выпить.

Его задержали ночью 3 декабря на Интернациональной улице в пьяном виде.

Теперь мужчина проведет четыре года в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU