Очевидцы сообщили о пожаре на Трофимовском мосту
На место выезжали пожарные, но вызов оказался ложным
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На Трофимовском мосту в Саратове сегодня, 2 марта, случилось ЧП.
По словам очевидцев, там загорелась опалубка — деревянные конструкции заграждения.
На место выезжали несколько пожарных расчетов, но, как пояснили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона, вызов оказался ложным, все машины вернулись.
По всей видимости, рабочие сумели самостоятельно справиться с возгоранием.
Напомним, в минувшую субботу объект посетил глава администрации Саратова Михаил Исаев. Он остался доволен темпами работ.
ИСТОЧНИК KP.RU