Очевидцы сообщили о пожаре на Трофимовском мосту

2 Март 2020 2020-03-02T12:23:02+03:00

На место выезжали пожарные, но вызов оказался ложным

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На Трофимовском мосту в Саратове сегодня, 2 марта, случилось ЧП.

По словам очевидцев, там загорелась опалубка — деревянные конструкции заграждения.

На место выезжали несколько пожарных расчетов, но, как пояснили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона, вызов оказался ложным, все машины вернулись.

По всей видимости, рабочие сумели самостоятельно справиться с возгоранием.

Напомним, в минувшую субботу объект посетил глава администрации Саратова Михаил Исаев. Он остался доволен темпами работ.

ИСТОЧНИК KP.RU