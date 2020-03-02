Энгельсская прокуратура призвала суд признать запрещенными сайты по продаже бестабачных смесей
Интернет-страницы были обнаружены во время мониторинга
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Прокуратура Энгельса провела мониторинг интернета с целью защиты прав несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, были обнаружены три сайта с рекламой и побуждению к приобретению и употреблению бестабачных никотиновых смесей, в том числе несовершеннолетними. Никаких ограничений на ресурсах не было.
Прокурор города обратился в суд с заявлением о признании информации запрещенной к распространению в России, эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU