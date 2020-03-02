Саратовский прыгун в воду выиграл всероссийские соревнования
Состязания прошли в Тольятти
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С 26 февраля по 1 марта в Тольятти прошли всероссийские соревнования «Ласточки Жигулей» по прыжкам в воду.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 220 спортсменов из 13 городов страны, в числе которых Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Бузулук и другие.
Саратовец Артем Шпанов в паре с Александром Кандрашиным стал победителем в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.
ИСТОЧНИК KP.RU