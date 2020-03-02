Жителю Ровенского района отказались смягчать срок за избиение мужчины

2 Март 2020 2020-03-02T12:13:57+03:00

Гражданин проведет два года в колонии

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Энгельсский районный суд признал 48-летнего жителя Ровенского района виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человеку.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 10 ноября 2017 года в гаражах у него возник конфликт с малознакомым мужчиной. Он ударил оппонента кулаком в грудь, из-за чего тот упал на землю.

Осужденный продолжил избивать потерпевшего ногами.

Теперь гражданин проведет два года в исправительной колонии общего режима.

Мужчина обжаловал приговор, просил смягчить наказание, однако срок оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU