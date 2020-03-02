Саратовские каратисты взяли 37 медалей всероссийских соревнований

2 Март 2020 2020-03-02T12:13:09+03:00

В состязании приняли участие более тысячи человек

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В Пензе с 28 февраля по 2 марта прошли всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Памяти».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 1 тыс. человек из 25 регионов России.

Саратовские спортсмены взяли 37 медалей: 17 золотых, семь серебряных и 13 бронзовых.

В числе отличившихся: Ангелина Тарасова, Анна Щербина, Макар Викторов и другие каратисты.

ИСТОЧНИК KP.RU