Саратовские каратисты взяли 37 медалей всероссийских соревнований
В состязании приняли участие более тысячи человек
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В Пензе с 28 февраля по 2 марта прошли всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Памяти».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 1 тыс. человек из 25 регионов России.
Саратовские спортсмены взяли 37 медалей: 17 золотых, семь серебряных и 13 бронзовых.
В числе отличившихся: Ангелина Тарасова, Анна Щербина, Макар Викторов и другие каратисты.
ИСТОЧНИК KP.RU