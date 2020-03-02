В Саратове отремонтируют фонари из монтажной пены

2 Март 2020 2020-03-02T12:08:45+03:00

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В мэрии Саратова прокомментировали ситуацию с полопавшимися фонарными столбами на набережной.

- По информации МУП «Саргорсвет», 2 марта 2020 года проведут ревизию объектов уличного освещения, по итогам которой будут приняты меры по их ремонту, — заявили «КП-Саратов» в администрации города.

Напомним, ранее жители сообщили, что столбы, имитирующие чугун, полопались. Пластиковое покрытие треснуло, внутри оказалась монтажная пена.

ИСТОЧНИК KP.RU