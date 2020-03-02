В Саратове отремонтируют фонари из монтажной пены
Сегодня «Саргорсвет» проведет ревизию
Фонари из монтажной пены пообещали почнитьФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:
В мэрии Саратова прокомментировали ситуацию с полопавшимися фонарными столбами на набережной.
- По информации МУП «Саргорсвет», 2 марта 2020 года проведут ревизию объектов уличного освещения, по итогам которой будут приняты меры по их ремонту, — заявили «КП-Саратов» в администрации города.
Напомним, ранее жители сообщили, что столбы, имитирующие чугун, полопались. Пластиковое покрытие треснуло, внутри оказалась монтажная пена.
ИСТОЧНИК KP.RU