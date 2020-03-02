2020-03-02T12:02:38+03:00
Происшествия

Житель Энгельса отработает мат в адрес полицейского

Мужчина был пьян
Дарья Вострикова
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Суд признал 27-летнего жителя Энгельса виновным в оскорблении полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, около 20:50 13 декабря патруль заметил нетрезвого мужчину на одной из улиц Энгельса. От него потребовали прекратить противоправное поведение, предупредив о привлечении его к административной ответственности.

В ответ на это мужчина стал оскорблять правоохранителя.

За свой бойкий язык ему придется провести 140 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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