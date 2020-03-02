Житель Энгельса отработает мат в адрес полицейского
Мужчина был пьян
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Суд признал 27-летнего жителя Энгельса виновным в оскорблении полицейского.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, около 20:50 13 декабря патруль заметил нетрезвого мужчину на одной из улиц Энгельса. От него потребовали прекратить противоправное поведение, предупредив о привлечении его к административной ответственности.
В ответ на это мужчина стал оскорблять правоохранителя.
За свой бойкий язык ему придется провести 140 часов на обязательных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU