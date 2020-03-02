2020-03-02T11:31:48+03:00
Происшествия

В Хвалынске осудили парня из Московской области с купленными правами

Молодой человек получил четыре месяца ограничения свободы
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Хвалынске осудили 20-летнего парня за использование подложных водительских прав.

- В январе 2019 года молодой человек, проживая в Московской области, в интернете подал заявку на обучение в образовательном центре, чтобы получить удостоверение для вождения. Он отправил на сайт свои паспортные данные, фотографию, медицинскую справку и контактный телефон. Через несколько дней он получил сообщение, что все готово, перечислил 25 тыс. рублей и забрал права на почте, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В Хвалынске парень водил машину с октября по декабрь 2019 года, пока его не задержали сотрудники ДПС. У них и появились сомнения в подлинности удостоверения.

Суд приговорил злоумышленника к четырем месяцам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Радаев провел встречу с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»
Мэрия: К пожару на Трофимовском мосту привело нагревание брезента
В Саратовской области восемь продуктов стоят дороже среднего в ПФО
Стала известна дата проведения Тотального диктанта — 2020 в Саратове
В районе Техстекла отключили воду
Энгельсскую администрацию покинул глава комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи
У торгового центра «Облака» в Энгельсе Mercedes сбил 13-летнего мальчика
В середине марта театр оперы и балета проведет спектакли на исторической сцене в Саратове
В Саратовской области ЕГЭ будут сдавать 11 тыс. выпускников
В Саратовскую область поступило полмиллиарда рублей на ремонт тротуаров
Саратовская триатлонистка взяла серебро первенства Европы
Саратов вошел в топ-5 городов России по дешевизне авиаперелетов весной
В Саратовской области побит рекорд вылова рыбы за 28 лет
Собаки пугают саратовцев на улицах и в автобусах
Королевский бутерброд для детей и взрослых
В суд направлено дело директора птицефабрики ООО «Прудовое»
Вечер камерно-органной музыки Ave Maria
В Саратове прошли соревнования по ездовому спорту
Саратовские дзюдоисты взяли 31 медаль международного турнира
Присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести» желают 75 тыс. саратовцев
Жителя Ершовского района отправили в колонию за нарушение запрета ночных прогулок
Очевидцы сообщили о пожаре на Трофимовском мосту
В Саратове 12 пожарных тушили дом
Энгельсская прокуратура призвала суд признать запрещенными сайты по продаже бестабачных смесей
Саратовский прыгун в воду выиграл всероссийские соревнования
Жителю Ровенского района отказались смягчать срок за избиение мужчины