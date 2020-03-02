В Хвалынске осудили парня из Московской области с купленными правами

2 Март 2020 2020-03-02T11:31:48+03:00

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В Хвалынске осудили 20-летнего парня за использование подложных водительских прав.

- В январе 2019 года молодой человек, проживая в Московской области, в интернете подал заявку на обучение в образовательном центре, чтобы получить удостоверение для вождения. Он отправил на сайт свои паспортные данные, фотографию, медицинскую справку и контактный телефон. Через несколько дней он получил сообщение, что все готово, перечислил 25 тыс. рублей и забрал права на почте, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В Хвалынске парень водил машину с октября по декабрь 2019 года, пока его не задержали сотрудники ДПС. У них и появились сомнения в подлинности удостоверения.

Суд приговорил злоумышленника к четырем месяцам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU