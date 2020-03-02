Таксисты Саратова начали забастовку

2 Март 2020 2020-03-02T11:36:00+03:00

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В Саратове бастуют таксисты.

Водители недовольны условиями, которые предлагают ряд агрегаторов, поэтому собрались в районе бывшего аэропорта «Центральный», чтобы высказать свои требования.

В частности, они хотят отмены рейтингов, включение видимости условий заказа, возможность предлагать свою цену, установку тревожной кнопки и честного таксометра.

При этом таксисты уверяют, что это не должно сказаться на тарифах для пассажиров.

Акцию протеста предполагается продлить до 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU