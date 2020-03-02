Таксисты Саратова начали забастовку
Они требуют изменения условий работы
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В Саратове бастуют таксисты.
Водители недовольны условиями, которые предлагают ряд агрегаторов, поэтому собрались в районе бывшего аэропорта «Центральный», чтобы высказать свои требования.
В частности, они хотят отмены рейтингов, включение видимости условий заказа, возможность предлагать свою цену, установку тревожной кнопки и честного таксометра.
При этом таксисты уверяют, что это не должно сказаться на тарифах для пассажиров.
Акцию протеста предполагается продлить до 5 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU