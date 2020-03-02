Ремонтник стиральной машины украл у жительницы Саратова золота на 56 тыс. рублей

2 Март 2020 2020-03-02T11:15:55+03:00

Мужчина за свое преступление получил год условного срока

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В Заводском районе Саратова осудили 50-летнего местного жителя за кражу золота.

- Днем 7 декабря мужчина приехал к женщине в квартиру на улице Химическая. С гражданкой он познакомился на одном из сайтов, ей нужно было отремонтировать стиральную машину, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Злоумышленник отправил хозяйку в магазин за шлангом, а сам украл из комода украшения на 56,3 тыс. рублей. Золото он сложил в карман. Вернувшаяся женщина ничего не заметила, и мужчина спокойно ушел с места преступления.

Суд приговорил гражданина к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также осужденный должен возместить потерпевшей ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU