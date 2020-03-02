В Саратове перестанет ходить маршрутка №94

2 Март 2020 2020-03-02T11:35:23+03:00

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Сегодня, 2 марта, стали известны причины работы с перебоями маршрутки №94 в Саратове.

Ранее в группе «Юбилейный Саратов» соцсети «ВКонтакте» Фарида Баксаисова рассказала, что транспорт не будет ходить десять дней. Она призвала местных жителей объединиться и добиться того, чтобы маршрут полностью не закрыли.

- Временная нестабильная работа маршрута №94 обусловлена тем, что в настоящее время проводится конкурсная процедура по отбору перевозчика в связи с окончанием срока действия свидетельств об осуществлении перевозок. Автобусный маршрут продолжит свою работу после определения перевозчика, — сообщили «КП-Саратов» в МКУ «Транспортное управление».

Горожанам посоветовали временно пересесть на автобус №2Д, о точном времени возобновления работы маршрутки не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU