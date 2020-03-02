2020-03-02T11:25:56+03:00
Общество

Саратовцы приняли участие в праздновании Масленицы от ТРЦ «Тау Галерея»

Дарья Вострикова
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Вчера, 1 марта, ТРЦ «Тау Галерея» отпраздновал широкую Масленицу 2020.

На аллее перед центром была организована праздничная программа с хороводами, любимыми народными и современными песнями, масленичными играми и загадками.

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Гостей праздника встречали веселые скоморохи. Участников торжества угощали горячими блинами и напитками.

Веселые игры и конкурсы, выступления детских творческих коллективов стали подарком для саратовцев. Мероприятие завершилось традиционным сжиганием чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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