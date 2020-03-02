Первая декада марта в Саратовской области будет аномально теплой

2 Март 2020 2020-03-02T11:07:15+03:00

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В Саратовской области неделя пройдет без существенных осадков, температура остается достаточно высокой для этого времени.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, температура ночью опустится до -3…+2 градусов, в пониженных местах показатели достигнут -8. Днем будет от +3 до +8 градусов, в южной половине региона до 12-13 градусов тепла.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока, завтра его порывы достигнут 5–10 м/с, местами — 13 м/с. В среду и четверг ветер подует с юго-запада со скоростью 5–10 м/с, 6 марта — с юго-востока со скоростью 6–11 м/с и порывами до 12–17 м/с.

Осадки на неделе возможны в среду, на севере области ожидается местами морось и мокрый снег.

В Саратове ночью будет от 0 до +2 градусов, днем — от +6 до +8, ветровой режим ожидается такой же, как в регионе.

По прогнозу в целом в марте прогнозируется температура на два градуса выше нормы, но средний показатель будет отрицательным. То есть месяц будет состоять из потеплений и похолоданий, нельзя сказать о стабильно теплой погоде. На ближайшей неделе возвратов холодов не ожидается.

Первая декада марта будет с аномальным отклонением температуры — на восемь градусов выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU