2020-03-02T11:24:13+03:00
Общество

Жители России не слишком боятся коронавируса

Те, кто опасаются, стараются чаще мыть руки
Екатерина Семенова
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Большинство жителей России не слишком опасается коронавируса.

Как такому выводу пришли аналитики «Левада-Центра» по итогам опроса.

На вопрос «Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом?» большинство ответили «скорее нет» и «определенно нет» — 35 и 33% соответственно. 19% выбрали вариант «скорее да» и 11% — «определенно да». Остальные затруднились ответить или заявили, что вообще не слышали о таком явлении.

Из тех, кто боится заразиться, большинство — 53% — считают необходимым тщательнее мыть руки и следить за гигиеной. Вторым по популярности методом борьбы с инфекцией является ограничение контактов с людьми. Еще часть граждан усиленно принимает противовирусные и витаминные препараты, а кто-то отказался от покупок в китайских интернет-магазинах.

Опрос был проведен 20–26 февраля. Участие в нем приняли 1 614 человек из 50 субъектов РФ.

Напомним, по последним данным, в мире коронавирусом заболели около 89 тыс. человек, 3 тыс. скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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