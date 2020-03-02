Прокуратура Советского района добилась блокировки сайтов по обучению воровству

2 Март 2020 2020-03-02T11:00:50+03:00

В суд было направлено шесть исков

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Прокуратура Советского района выявила нарушения исполнения требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, во время мониторинга в интернете было найдено 30 сайтов, где учили воровать в торговых точках и магазинах. Распространение этой информации запрещено законом.

Прокуратура района направила в суд шесть исков о блокировке страниц в сети, эти требования удовлетворены, сейчас доступ невозможен.

ИСТОЧНИК KP.RU