Прокуратура Советского района добилась блокировки сайтов по обучению воровству
В суд было направлено шесть исков
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Прокуратура Советского района выявила нарушения исполнения требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, во время мониторинга в интернете было найдено 30 сайтов, где учили воровать в торговых точках и магазинах. Распространение этой информации запрещено законом.
Прокуратура района направила в суд шесть исков о блокировке страниц в сети, эти требования удовлетворены, сейчас доступ невозможен.
ИСТОЧНИК KP.RU