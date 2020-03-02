2020-03-02T10:59:03+03:00
Происшествия

На пожаре в Заводском районе обнаружено тело мужчины

Пожарных в дом на улице Пензенская вызвали соседи погибшего
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Фото с места ЧП - СУ СКР по Саратовской областиФото с места ЧП - СУ СКР по Саратовской области
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Утром 2 марта жильцы одного из многоэтажных домов на улице Пензенская в Саратове вызвали пожарных — горела квартира на втором этаже.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили на кровати тело 53-летнего мужчины. Возгорание охватило 4 кв. м, 15 огнеборцев быстро с ним справились.

Следователи СУ СКР по Саратовской области осмотрели место ЧП и не нашли признаков насильственной смерти гражданина.

- По предварительной версии, причиной его гибели стало отравление продуктами горения. Очаг возгорания располагался в жилой комнате рядом со спальным местом погибшего. Наиболее вероятной причиной пожара, предварительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении, -— сообщили в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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