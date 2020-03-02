2020-03-02T10:54:44+03:00
Общество

Саратовцы взяли шесть медалей всероссийских соревнований по бадминтону

Спортсмены состязались в четырех возрастных группах
Дарья Вострикова
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С 27 февраля по 1 марта в Городецком районе Нижегородской области прошли всероссийские юниорские и юношеские рейтинговые соревнования по бадминтону.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязались спортсмены в четырех возрастных группах: до 13, до 15, до 17 и до 19 лет. В турнире приняли участие более 250 человек из 13 субъектов РФ.

Саратовцы взяли шесть медалей. Первое место получил Никита Зибров и Матвей Карпов в мужском парном разряде, Никита с Дарьей Кохановой в смешанном парном разряде.

Бронзу взял Алексей Мордовин с Иваном Апостолюком в мужском парном разряде, Матвей Карпов и Ульяна Губанова в смешанном парном разряде. Эту же награду Иван получил в мужском одиночном разряде.

В возрасте до 17 лет третье место взял Егор Савченко в мужском одиночном разряде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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