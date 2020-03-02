Главврач саратовской больницы №10 задолжал деньги поставщику лекарств
В Заводском районе Саратова после прокурорской проверки поставщик лекарств получил деньги от учреждения здравоохранения.
- Между ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 10» и ООО «ФАРМ СКД» был заключен контракт на поставку препарата на сумму более 47 тыс. рублей. Фирма полностью исполнила свои обязательства, а вот медучреждение повременило с оплатой, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Главному врачу больницы №10 внесли представление. После этого одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а долги перед поставщиком лекарств погасили.
ИСТОЧНИК KP.RU