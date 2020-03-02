2020-03-02T10:30:51+03:00
Общество

Главврач саратовской больницы №10 задолжал деньги поставщику лекарств

После прокурорского представления долг погасили
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова после прокурорской проверки поставщик лекарств получил деньги от учреждения здравоохранения.

- Между ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 10» и ООО «ФАРМ СКД» был заключен контракт на поставку препарата на сумму более 47 тыс. рублей. Фирма полностью исполнила свои обязательства, а вот медучреждение повременило с оплатой, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Главному врачу больницы №10 внесли представление. После этого одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а долги перед поставщиком лекарств погасили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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