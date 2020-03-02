2020-03-02T10:52:08+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл технику у парикмахера

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Кировского района раскрыла кражу у 59-летней местной жительницы, которая работает парикмахером.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 7:40 до 14:00 28 февраля неизвестные подобрали ключи к ее квартире на Большой Садовой улице в Саратове и унесли хлебопечь, телевизор, ноутбук и кронштейн.

Сумма ущерба превысила отметку в 45 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний рецидивист, работающий маляром.

Мужчина признался в содеянном, выяснилось, что телевизор он сдал в ломбард в Энгельсе, хлебопечь у него изъяли.

Гражданина задержали и завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В селе Балаковского района горел дом
Таксисты Саратова начали забастовку
Ремонтник стиральной машины украл у жительницы Саратова золота на 56 тыс. рублей
В Саратове перестанет ходить маршрутка №94
Саратовцы приняли участие в праздновании Масленицы от ТРЦ «Тау Галерея»
Первая декада марта в Саратовской области будет аномально теплой
В Саратовской области подведены итоги конкурса на лучший проект «Дом культуры. Новый формат»
Жители России не слишком боятся коронавируса
Прокуратура Советского района добилась блокировки сайтов по обучению воровству
В Энгельсе горели три автомобиля
На пожаре в Заводском районе обнаружено тело мужчины
Саратовцы взяли шесть медалей всероссийских соревнований по бадминтону
Главврач саратовской больницы №10 задолжал деньги поставщику лекарств
В Саратове рецидивист украл технику у парикмахера
Чиновники отказали 69-летней беженке из Азербайджана в помощи
Минздрав по поводу противовирусной экипировки врачей «скорой» в Саратове: Это профилактика