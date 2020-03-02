В Саратове рецидивист украл технику у парикмахера
Полиция Кировского района раскрыла кражу у 59-летней местной жительницы, которая работает парикмахером.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 7:40 до 14:00 28 февраля неизвестные подобрали ключи к ее квартире на Большой Садовой улице в Саратове и унесли хлебопечь, телевизор, ноутбук и кронштейн.
Сумма ущерба превысила отметку в 45 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний рецидивист, работающий маляром.
Мужчина признался в содеянном, выяснилось, что телевизор он сдал в ломбард в Энгельсе, хлебопечь у него изъяли.
Гражданина задержали и завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU