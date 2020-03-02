В Саратове рецидивист украл технику у парикмахера

2 Март 2020 2020-03-02T10:52:08+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 59-летней местной жительницы, которая работает парикмахером.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 7:40 до 14:00 28 февраля неизвестные подобрали ключи к ее квартире на Большой Садовой улице в Саратове и унесли хлебопечь, телевизор, ноутбук и кронштейн.

Сумма ущерба превысила отметку в 45 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний рецидивист, работающий маляром.

Мужчина признался в содеянном, выяснилось, что телевизор он сдал в ломбард в Энгельсе, хлебопечь у него изъяли.

Гражданина задержали и завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU