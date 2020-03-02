2020-03-02T10:33:05+03:00
Общество

Чиновники отказали 69-летней беженке из Азербайджана в помощи

Престарелая женщина после жизни на трассе оказалась в центре «БОМЖ»
Екатерина Семенова
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Жители Саратовской области могут помочь 69-летней Надежде Матюшкиной.

Письмо с таким предложением пришло в «КП-Саратов».

- Вниманию земляков! В преддверии 8 марта напоминаем о судьбе бездомной бабушки, беженке из Азербайджана, Митюшкиной Надежды Михайловны. Все желающие встретиться с Надеждой Михайловной, передать ей подарки к 8 марта могут это сделать по адресу: ГБУ СО «СЦСА для БОМЖ» (410019, Саратов, улица Полярная, 27). Руководитель — Прокофьева Марина Александровна: (8452) 75-02-12, — говорится в обращении.

Надежда Митюшкина переехала с семьей в Базарно-Карабулакский район из Азербайджана. Однако здесь на пожаре у них сгорели документы, поэтому формально женщина считается лицом без гражданства, хотя по факту — гражданка Азербайджана.

На этом основании ей отказывают в помощи при восстановлении документов. Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик прямо сообщила об этом в своем письме.

Ответ от Уполномоченного по правам человека Татьяны Журик

Ответ от Уполномоченного по правам человека Татьяны Журик

Такой же ответ получен от министра социального развития Ирины Бузиловой, где говорится, что престарелая женщина не может претендовать ни на страховую пенсию, ни на получение инвалидности.

Ответ от министра социального развития Ирины Бузиловой

Ответ от министра социального развития Ирины Бузиловой

Ответ от министра социального развития Ирины Бузиловой

Ответ от министра социального развития Ирины Бузиловой

Ответ от министра социального развития Ирины Бузиловой

Ответ от министра социального развития Ирины Бузиловой

В адрес губернатора Валерия Радаева направлены жалобы на такое отношение чиновников.

Сейчас Надежда Митюшкина проживает в центре «БОМЖ» в Саратове, после того как длительное время обитала на трассе, ночуя под открытым небом на земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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