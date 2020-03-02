2020-03-02T10:49:44+03:00
Общество

Минздрав по поводу противовирусной экипировки врачей «скорой» в Саратове: Это профилактика

Жители Солнечного обеспокоены появлением сотрудника «скорой помощи» в костюме противовирусной защиты
Дарья Вострикова
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Прибытие скорой помощи в Саратове. Фото из соцсетейПрибытие скорой помощи в Саратове. Фото из соцсетей
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Вчера, 1 марта, в паблике «Сейчас | Саратов» анонимный житель поселка Солнечный-2 рассказал о появлении необычного сотрудника «скорой помощи».

Медик возле дома №10а по улице Мысникова вел до служебной машины мужчину, при этом на медработнике был костюм и маска для защиты от вирусов, нетипичная одежда для обычных выездов врачей на вызов.

Местные жители высказали предположение, что, возможно, это госпитализация человека, которого подозревают в заражении коронавирусом.

Пользователь Антон Фридман не удержался от иронии.

- У нас в России не взрыв, а хлопок. Не пожар, а задымление. Не коронавирус, а ОРВИ, — написал мужчина.

В Минздраве Саратовской области между тем не смогли сообщить, будут ли теперь одеты так все бригады службы «03» или это был особый случай.

- Экипировка врачей «скорой помощи» связана с рядом мер по профилактике опасных заболеваний. Говорить о какой-то панике нет смысла, — рассказала «КП-Саратов» пресс-секретарь регионального Минздрава Анастасия Усова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Минздрав по поводу противовирусной экипировки врачей «скорой» в Саратове: Это профилактика