Житель Осановки в Саратовской области хранил на чердаке более 600 граммов конопли

2 Март 2020 2020-03-02T10:07:32+03:00

Наркотик лежал почти полтора года

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В Балтайском районе Саратовской области осудили 38-летнего жителя села Осановка.

- Мужчину признали виновным в приобретении и хранении без цели сбыта частей растений, содержащих наркотик, в крупном размере, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Дикорастущую коноплю общей массой 616,9 грамма мужчина хранил с августа 2018 по 25 декабря 2019 года.

За это суд назначил ему три года условно с полуторагодовым испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU