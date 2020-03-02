2020-03-02T10:07:32+03:00
Происшествия

Житель Осановки в Саратовской области хранил на чердаке более 600 граммов конопли

Наркотик лежал почти полтора года
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балтайском районе Саратовской области осудили 38-летнего жителя села Осановка.

- Мужчину признали виновным в приобретении и хранении без цели сбыта частей растений, содержащих наркотик, в крупном размере, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Дикорастущую коноплю общей массой 616,9 грамма мужчина хранил с августа 2018 по 25 декабря 2019 года.

За это суд назначил ему три года условно с полуторагодовым испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В селе Балаковского района горел дом
Таксисты Саратова начали забастовку
Ремонтник стиральной машины украл у жительницы Саратова золота на 56 тыс. рублей
В Саратове перестанет ходить маршрутка №94
Саратовцы приняли участие в праздновании Масленицы от ТРЦ «Тау Галерея»
Первая декада марта в Саратовской области будет аномально теплой
В Саратовской области подведены итоги конкурса на лучший проект «Дом культуры. Новый формат»
Жители России не слишком боятся коронавируса
Прокуратура Советского района добилась блокировки сайтов по обучению воровству
В Энгельсе горели три автомобиля
На пожаре в Заводском районе обнаружено тело мужчины
Саратовцы взяли шесть медалей всероссийских соревнований по бадминтону
Главврач саратовской больницы №10 задолжал деньги поставщику лекарств
В Саратове рецидивист украл технику у парикмахера
Чиновники отказали 69-летней беженке из Азербайджана в помощи
Минздрав по поводу противовирусной экипировки врачей «скорой» в Саратове: Это профилактика