Житель Осановки в Саратовской области хранил на чердаке более 600 граммов конопли
Наркотик лежал почти полтора года
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В Балтайском районе Саратовской области осудили 38-летнего жителя села Осановка.
- Мужчину признали виновным в приобретении и хранении без цели сбыта частей растений, содержащих наркотик, в крупном размере, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Дикорастущую коноплю общей массой 616,9 грамма мужчина хранил с августа 2018 по 25 декабря 2019 года.
За это суд назначил ему три года условно с полуторагодовым испытательным сроком.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU