В поселке Солнечный у детской хоккейной школы проваливается дорога
Местные жители сообщают, провал глубокий
.
Изменить размер текста:
Сегодня, 2 марта, в паблике «Солнечный Саратов» Алексей Карев рассказал о провале возле спортивного комплекса «Кристаллик».
В доказательство своих слов мужчина опубликовал снимок провала.
По словам гражданина, глубина дыры составляет «несколько кубов».
Напомним, это не первый случай провалов асфальта в городе. Такое случается как в центре, так и в других районах города, например, в Ленинском.
ИСТОЧНИК KP.RU