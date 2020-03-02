2020-03-02T10:08:50+03:00
Общество

В поселке Солнечный у детской хоккейной школы проваливается дорога

Местные жители сообщают, провал глубокий
Дарья Вострикова
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Сегодня, 2 марта, в паблике «Солнечный Саратов» Алексей Карев рассказал о провале возле спортивного комплекса «Кристаллик».

В доказательство своих слов мужчина опубликовал снимок провала.

По словам гражданина, глубина дыры составляет «несколько кубов».

Напомним, это не первый случай провалов асфальта в городе. Такое случается как в центре, так и в других районах города, например, в Ленинском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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