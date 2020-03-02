Общественные советы нескольких микрорайонов Саратова и Энгельса выступили с открытым письмом к властям

2 Март 2020 2020-03-02T09:51:20+03:00

В Саратове и Энгельсе микрорайоны строятся без необходимой социальной инфраструктуры Фото: Дарья Вострикова

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Представители Общественных советов Саратова и Энгельса (Елшанка, Солнечный-2, Летный городок, Приволжский) обратились с открытым письмом к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, а также главе Саратова Михаилу Исаеву и главе Энгельсского района Дмитрию Тепину. В нем жители этих территорий задают вопрос власти, почему в регионе не строятся такие же удобные для населения микрорайоны как «Город Спутник» в Пензе. Туда общественники из Саратова съездили 22 февраля.

- Целью нашей поездки было понять, почему, за счет каких средств, в том числе финансовых, в трех часах езды на автобусе, в Пензенской области, возводятся такие замечательные микрорайоны с развитой социальной инфраструктурой.

Почему в нашем родном регионе такие микрорайоны не строятся?

Этот вопрос — по итогам поездки в Пензу — Общественные советы адресуют вам! – говорится в письме.

В микрорайоне «Город Спутник» в Пензе проживает 40 тыс. человек, там 52 дома разной этажности, школа, Дворец водных видов спорта, парк, набережная.

По итогам поездки каждый из представителей общественных советов поделился своими впечатлениями.

В качестве резюме они выступили со своими предложениями и заявлением.

- Мы будем добиваться, чтобы ВСЕ решения по проектированию, планировке и застройке наших территорий обсуждались с Общественными советами микрорайонов, реальным, а не «бумажным» местным самоуправлением. Общественные советы за последние годы уже доказали свою состоятельность в регионе. У нас есть опыт контроля за строительством объектов, инициированных спикером Госдумы Вячеславом Володиным (школа «Аврора» в Солнечном-2, ЖК «Московский» и поликлиника в Елшанке..)

Мы будем добиваться, чтобы новые микрорайоны в Саратовской области проектировали и строили настоящие ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, с солидным бэкграундом, с опытом работы, в том числе, в других регионах РФ.

Мы будем добиваться, чтобы в "старых" и новых микрорайонах Саратовской области обслуживанием жилого фонда занимались управляющие компании (УК) с солидным бэкграундом, с опытом работы, в том числе, в других регионах РФ. А у управляющих организаций с "криминальным" бэкграундом, была отозвана лицензия.

Мы будем добиваться, чтобы к застройке не допускались фирмы, по законченным объектам строительства которых оказалось много претензий и замечаний со стороны Общественных советов и жителей

Мы будем добиваться изменения самих принципов строительства микрорайонов. Сначала должны возводиться объекты инфраструктуры, а только после них застройщик имеет право начать жилую застройку.

Мы будем добиваться, чтобы внутриквартальные ШИРОКИЕ дороги в новых микрорайонах проектировались с учетом охвата общественным транспортом. В микрорайоны должен ездить общественный транспорт большой вместимости.

Мы, Общественные советы , будем контролировать работу застройщиков вместе с властями городов и районов области, будем добиваться запрета точечных построек.

В Летном городке (Энгельс) сейчас стоит вопрос о расселении 27 аварийных домов. Мы будем добиваться, чтобы совместными усилиями «убитый» микрорайон был превращен в маленький оазис. Для этого мы намерены использовать опыт строительства Спутника, - говорится в открытом письме. (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

ИСТОЧНИК KP.RU