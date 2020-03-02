Маршрутка с «персидским ковром» впечатлила саратовцев

2 Март 2020 2020-03-02T09:47:28+03:00

Об этом местные жители рассказали в соцсетях

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В паблике «Заводской Online Саратов» жительница Саратова Анна Петрова рассказала о необычной маршрутке №110.

Так, сидения впереди и место водителей отгорожено от остального салона ковром.

В доказательство своих слов гражданка опубликовала снимок транспорта.

- Это шедевр, — написал в комментариях пользователь Дэн Озеров.

- Вам уют делают, а вы не понимаете, — поддержал его Александр Сипатов.

Местные жители сыронизировали над видом салона и его «неплохого дизайна».

Напомним, ранее внимание саратовцев привлекла маршрутка, которая курсировала с заклеенными окнами.

ИСТОЧНИК KP.RU