Маршрутка с «персидским ковром» впечатлила саратовцев
В паблике «Заводской Online Саратов» жительница Саратова Анна Петрова рассказала о необычной маршрутке №110.
Так, сидения впереди и место водителей отгорожено от остального салона ковром.
В доказательство своих слов гражданка опубликовала снимок транспорта.
- Это шедевр, — написал в комментариях пользователь Дэн Озеров.
- Вам уют делают, а вы не понимаете, — поддержал его Александр Сипатов.
Местные жители сыронизировали над видом салона и его «неплохого дизайна».
Напомним, ранее внимание саратовцев привлекла маршрутка, которая курсировала с заклеенными окнами.
ИСТОЧНИК KP.RU