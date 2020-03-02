2020-03-02T09:20:41+03:00
Происшествия

Пенсионерка пострадала в столкновении двух легковушек в Вольске

Гражданку госпитализировали
Дарья Вострикова
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Вчера, 1 марта, в 11:00 у дома №21 на Малыковской улице в Вольске 34-летний водитель «Лады Приора» устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он начал обгонять ВАЗ-11183, который ехал по той же полосе, подал сигнал о повороте налево и влетел в машину. За рулем была 34-летняя женщина.

В результате аварии 61-летнюю пассажирку ВАЗа госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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