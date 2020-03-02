Правительство Саратовской области начинает неделю с неработающим сайтом
Это связано с техническими работами
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Сайт правительства Саратовской области сегодня, 2 марта, перестал работать.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе, официальный ресурс www.saratov.gov.ru и сайты, находящиеся в его доменной зоне, в течение сегодняшнего дня могут быть недоступны.
Это связано с техническими работами.
Напомним, прошлую рабочую неделю, 25 февраля, сайт правительства области также начал с отключения.
ИСТОЧНИК KP.RU