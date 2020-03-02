2020-03-02T09:07:55+03:00
Общество

Правительство Саратовской области начинает неделю с неработающим сайтом

Это связано с техническими работами
Ольга Симонова
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Сайт правительства Саратовской области сегодня, 2 марта, перестал работать.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе, официальный ресурс www.saratov.gov.ru и сайты, находящиеся в его доменной зоне, в течение сегодняшнего дня могут быть недоступны.

Это связано с техническими работами.

Напомним, прошлую рабочую неделю, 25 февраля, сайт правительства области также начал с отключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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