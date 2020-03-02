В Солнечном безработный парень признался в краже «Оки»
Машина пропала 5 февраля от дома №12в по улице Антонова
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В поселке Солнечный Саратова полиция вчера, 1 марта, поймала похитителя «Оки».
- С заявлением 8 февраля обратился 36-летний мужчина и рассказал, что 5 числа у него пропала машина, которая была припаркована у дома №12в по улице Антонова, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
По подозрению в краже машины задержали 24-летнего безработного. Парень ранее уже привлекался по аналогичной статье.
Злоумышленник признался в преступлении. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU