2020-03-02T09:00:13+03:00
Происшествия

В Солнечном безработный парень признался в краже «Оки»

Машина пропала 5 февраля от дома №12в по улице Антонова
Ольга Симонова
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В поселке Солнечный Саратова полиция вчера, 1 марта, поймала похитителя «Оки».

- С заявлением 8 февраля обратился 36-летний мужчина и рассказал, что 5 числа у него пропала машина, которая была припаркована у дома №12в по улице Антонова, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению в краже машины задержали 24-летнего безработного. Парень ранее уже привлекался по аналогичной статье.

Злоумышленник признался в преступлении. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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