У доставщика роллов под Энгельсом украли сет за 1,5 тыс. рублей

2 Март 2020 2020-03-02T09:09:45+03:00

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В Энгельсском районе у зазевавшегося доставщика еды украли из машины роллы на 1,5 тыс. рублей.

Гастрономическое преступление свершилось 29 февраля около 23:10 в поселке Придорожный на улице Петровская. Из автомобиля Matiz пропали роллы, принадлежащие одной из фирм по доставке еды, стоимостью 1,5 тыс. рублей.

Ночью заявление о краже поступило в полицию и почти сразу был найден подозреваемый — 15-летний житель поселка Лощинный.

Он признался в краже роллов, но возвращать было уже нечего — полицейские обнаружили пустой пакет из-под еды и лист заказа. Тем не менее положенная по закону проверка полицейскими проводится.

ИСТОЧНИК KP.RU