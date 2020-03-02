У доставщика роллов под Энгельсом украли сет за 1,5 тыс. рублей
В Энгельсском районе у зазевавшегося доставщика еды украли из машины роллы на 1,5 тыс. рублей.
Гастрономическое преступление свершилось 29 февраля около 23:10 в поселке Придорожный на улице Петровская. Из автомобиля Matiz пропали роллы, принадлежащие одной из фирм по доставке еды, стоимостью 1,5 тыс. рублей.
Ночью заявление о краже поступило в полицию и почти сразу был найден подозреваемый — 15-летний житель поселка Лощинный.
Он признался в краже роллов, но возвращать было уже нечего — полицейские обнаружили пустой пакет из-под еды и лист заказа. Тем не менее положенная по закону проверка полицейскими проводится.
ИСТОЧНИК KP.RU